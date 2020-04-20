ذكرت وكالة "رويترز" أن "مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أبلغ صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا".
ولفت الى أن "مجموعة اليورو قدمت مقترحات بتخصيص مساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل. هذا تقريبا القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي".
وأوضح أن "تخصيص الأموال قد يجري من خلال ميزانيات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالاتحاد الاوروبي: قد نحتاج 1.5 تريليون يورو مساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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