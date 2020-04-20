روسيا تعلن عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا.
هذا وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أمر بتأجيل موكب "يوم النصر" بمناسبة الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى التهديد المستمر للصحة العامة من جائحة فيروس كورونا.
وشدد بوتين في تصريحات على إن جائحة فيروس كورونا المستجد تجعل عقد احتفالات في الميدان الأحمر "أمرا خطيرا".
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