تراجع سعر برميل الخام الأميركي بنحو 20 في المئة في السوق الآسيوية

تدهور سعر برميل ​الخام الأميركي​ بنسبة 20% إلى ما دون 15 دولاراً في السوق الآسيوية، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، في تطور ناتج عن انخفاض الطلب ​العالم​ي مع تفشي وباء كوفيد-19.

وسقط برميل غرب ​تكساس​ الوسط بأكثر من 18,7% إلى 14,84 دولاراً في أولى المبادلات الآسيوية، أما برميل برنت بحر ​الشمال​، فقد تدهور بنسبة 1,5% إلى 27,64 دولاراً.

وتراجعت أسواق ​النفط​ في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

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وتعقدت ​الأزمة​ بعدما أطلقت ​السعودية​ العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حرب أسعار مع ​روسيا​ غير العضو في المنظمة.

ونجح البلدان في التوصل مطلع الشهر لاتفاق وافقا فيه مع دول أخرى على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم لتحفيز الأسواق.

مع ذلك، واصلت الأسعار انخفاضها بشدة، مع تقدير محللين أن الخفض غير كاف لتعويض التراجع القوي في الطلب الناجم عن الوباء.