وصول ظريف إلى سوريا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين

وصل ​وزير الخارجية​ الايراني ​محمد جواد ظريف​ الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

ومن المقرر ان يجري ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع ​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ ووزير الخارجية ​وليد المعلم​، للبحث في العلاقات الثنائية واحدث المستجدات الاقليمية والتطورات السياسية والميدانية السورية في مجال ​مكافحة الارهاب​."

وهذا أول لقاء يجمع ظريف والأسد منذ عام بدمشق، بعدما قدم استقالته عقب زيارة خاطفة للرئيس السوري بشار الاسد إلى ​طهران​ دون أن يعلم بها ظريف، كما أنه اللقاء الأول بينهما منذ مقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ بضربة جوية أميركية في كانون الأول الماضي.