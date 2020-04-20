وصول ظريف إلى سوريا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.
ومن المقرر ان يجري ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم، للبحث في العلاقات الثنائية واحدث المستجدات الاقليمية والتطورات السياسية والميدانية السورية في مجال مكافحة الارهاب."
وهذا أول لقاء يجمع ظريف والأسد منذ عام بدمشق، بعدما قدم استقالته عقب زيارة خاطفة للرئيس السوري بشار الاسد إلى طهران دون أن يعلم بها ظريف، كما أنه اللقاء الأول بينهما منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في كانون الأول الماضي.
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