أشارت قناة "​سكاي نيوز​" الى أن "بكين تنتقد مطالب استراليا بالتحقيق بشأن ملابسات ظهور كورونا في الصين".

هذا وشددت السلطات الصينية مراقبة الوضع في مناطق محددة من البلاد خوفا من موجة ثانية من وباء كورونا، بينما يؤكد مسؤولون في الولايات المتحدة أن بلادهم تجاوزت ذروة الوباء، بعدما بلغت حصيلة الوفيات 40 ألفا.

ويواصل الفيروس انتشاره في أنحاء العالم، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 2.37 مليون مصاب، توفي منهم أكثر من 164 ألفا، بينما تعافى أكثر من 611,000، وفقا للإحصاءات المجمعة التي تنشرها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وفي الصين حيث نشأ فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي، تراقب السلطات الوضع في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد، وكذلك في حي يقع وسط العاصمة بكين، وذلك بعد ظهور مخاطر عالية.