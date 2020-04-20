أستراليون يحذرون من تخفيف إجراءات العزل مع تباطؤ حالات الإصابة بكورونا

حذر أكثر من 150 اقتصاديا أستراليا الحكومة من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، بالرغم من تباطؤ وتيرة الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع.
ولفتت المجموعة التي تضم 157 اقتصاديا من الجامعات الأسترالية الى انه "لن يكون لدينا اقتصاد فعال إذا لم نعالج أولا بشكل شامل تلك الأزمة الصحية العامة".
وتفادت أستراليا حتى الآن الأعداد الكبيرة لضحايا كورونا المسجلة في أنحاء العالم، بعد إغلاق حدودها وفرضها قيودا على تنقل الناس.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات أبطأت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة لأقل من 40 حالة يوميا، فمن المتوقع أن تدفع القيود إلى وصول معدل البطالة في البلاد إلى نحو عشرة في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاما.
وسجلت أستراليا حتى الآن 6617 حالة إصابة بكورونا و71 حالة وفاة.
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