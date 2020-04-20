أستراليون يحذرون من تخفيف إجراءات العزل مع تباطؤ حالات الإصابة بكورونا

حذر أكثر من 150 ​اقتصاد​يا ​أستراليا​ ​الحكومة​ من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى وقف انتشار ​فيروس كورونا​، بالرغم من تباطؤ وتيرة الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع.

ولفتت المجموعة التي تضم 157 اقتصاديا من ​الجامعات​ الأسترالية الى انه "لن يكون لدينا اقتصاد فعال إذا لم نعالج أولا بشكل شامل تلك ​الأزمة​ الصحية العامة".

وتفادت أستراليا حتى الآن الأعداد الكبيرة ل​ضحايا​ كورونا المسجلة في أنحاء ​العالم​، بعد إغلاق حدودها وفرضها قيودا على تنقل الناس.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات أبطأت الزيادة في ​حالات​ الإصابة ​الجديدة​ لأقل من 40 حالة يوميا، فمن المتوقع أن تدفع القيود إلى وصول معدل ​البطالة​ في البلاد إلى نحو عشرة في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاما.

وسجلت أستراليا حتى الآن 6617 حالة إصابة بكورونا و71 حالة وفاة.