أمانة مكة تحذر من 8 مخالفات تساعد على تفشي فيروس كورونا

دعت أمانة مكة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي للوقاية من جائحة ‫​فيروس كورونا​.

‏‏ولفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المهندس رائد عبد الله سمرقندي، الى إن هناك 8 تصنيفات تم إضافتها للحد من تفشي الفيروس".

وحددت أمانة مكة المخالفات التي تساعد على تفشي فيروس كورونا المستجد على النحو التالي: ​الباعة المتجولون​ بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك، زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، مطعم يقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام، عدم توفير المعقمات أو القفازات داخل المحلات، وصول وجبات التوصيل من دون تغليف حراري، رصد تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق، مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

هذا واعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ أنه "تم تسجيل 1088 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ليصل الإجمالي إلى 9362 والوفيات إلى 97 بإعلان 5 ​حالات​ جديدة".

وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.