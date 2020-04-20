13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز مكافحة ​الأمراض​ الوبائية و​الوقاية​ في ​كوريا الجنوبية​ أنه تم اكتشاف 13 حالة جديدة من الإصابة ب​كورونا​ في البلاد وحالتي وفاة ليبلغ إجمالي أعداد الإصابات 10674 حالة و236 وفاة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من بين الـ 13 حالة إصابة ​الجديدة​، جاءت 3 ​حالات​ في ضواحي سول (حالتان فى إقليم كيونغكي وحالة واحدة في إنتشون)، ولم تظهر أي حالة جديدة في سيول.

وبغير هذه المناطق، ظهرت حالتان في بوسان وحالة في دايغو وأولسان كل على حدة، وحالتان في إقليم كيونج سانج الشمالي، وتم اكتشاف 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات، وتم تأكيد 3 حالات من الاصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8114 حالة بزيادة 72 حالة من يوم أمس وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى 2324 مصابا بانخفاض 61 شخصا.