وزارة الصحة في سنغافورة: 1426 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ في ​سنغافورة​ تسجيل 1426 إصابة جديدة بمرض كورونا (كوفيد-19) الناجم عن ​فيروس كورونا​، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات في البلاد إلى 8014.

ولفتت إلى ان "الأغلبية العظمى من الحالات ​الجديدة​ كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية".

وكانت سنغافورة، أعلنت أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صار إلزاميا اعتبارا من الثلاثاء الماضي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في تحول عن نصيحة مبدئية وجهتها السلطات وذلك مع تزايد الأدلة على أن الحالات التي لم يتم اكتشافها ربما تكون أكثر انتشارا مما كان يُعتقد.