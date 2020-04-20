ووهان تستأنف الدراسة اعتبارًا من 6 مايو

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بكين: تفتح مدارس مقاطعة هوباي في وسط الصين، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19، أبوابها اعتبارًا من 6 مايو لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، كما أعلنت السلطات الاثنين. وأغلقت المدارس والجامعات في الصين في أواخر يناير للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلنت سلطات هوباي على موقعها الإلكتروني أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة) تبدأ في 7 يوليو كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.

هوباي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضررًا من الوباء في الصين. وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة أعلنت رسميًا في البلاد.

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أغلقت مقاطعة هوباي بكاملها تقريبًا منذ أواخر يناير. وأنهت عاصمتها ووهان الحجر الصحي في 9 إبريل. وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية الأخرى المنشآت التعليمية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين

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