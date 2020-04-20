ترامب: أحب المساجد.. وتواصلت مع رجال الدين الإسلامي

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على تواصل مع رجال الدين الإسلامي في بلاده، من أجل وضع الترتيبات حول موقف المساجد، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجاب ترامب، عن سؤال حول فرض قيود على المساجد في شهر رمضان، بعد أيام، بسبب كورونا قال: "أحب المساجد، وأحب أي شخص مؤمن، ولا يهمني ما هو دينه".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه على تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي في بلاده، من أجل وضع الترتيبات الملائمة.

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