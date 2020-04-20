شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: مصر ضمن أفضل دول العالم فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية ستظل من أفضل النماذج على مستوى العالم فى التعامل مع هذه الأزمة بفضل توافق وتكاتف جميع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن تحركات وزارة الصحة للبدء فى استخدام بلازما المتعافين من كورونا فى علاج المصابين بكوفيد19، خطوة جيدة وتمثل استجابة لما طالبت به منذ فترة.

وشدد " أبو العلا" على أن استخلاص البلازما طريقة علاج معروفة و مضمونة و آمنة، مبديا تفاؤله الكبير بأن تكون فرصة جادة فى مواجهة فيروس COVID 19 والتي تعتمد علي استخلاص البلازما من دم العناصر التي أصيبت بكورونا وتحولت لحالات سلبية وشفائها كونها أصبحت تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس وهو كان مقترح مقدم من الدكتورة إيمان رفعت المحجوب، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن البدء فى استخدام بلازما المتعافين من كورونا فى علاج المصابين بكوفيد19 وقالت المصادر: "سحبنا من اثنين من المتعافين وسنقوم بالتجريب المبدئى ".

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