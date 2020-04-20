"عبد العال" يطالب النواب بعدم اصطحاب مرافقين خلال جلسات البرلمان

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس للأعضاء، كما طالب منهم التنبيه على السائقين بعدم ترك السيارة بقدر الإمكان طوال مدة بقائهم فى المجلس حيث سيحظر انتقالهم بين قاعات وطرقات المجلس.

وقال عبد العال:"يأتى هذا الطلب في المقام الأول حفاظا على قواعد التباعد الإجتماعي ومنع انتشار العدوى، وحرصا على صحة وسلامة سيادتكم".

جدير بالذكر أن مجلس النواب اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمراعاة التباعد الاجتماعي حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات اجتماعات اللجان والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلاً عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، وكان آخر تلك الإجراءات تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء التصويت النهائي على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى.