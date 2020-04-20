شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يطالب النواب بعدم اصطحاب مرافقين خلال جلسات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الإجراءات الوقائية المشددة التى يتخذها مجلس النواب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، من النواب بعدم اصطحاب أى مرافقين أو مندوبين فى أيام انعقاد الجلسات العامة، بشكل استثنائى ومؤقت وذلك عدا النواب من ذوي الإعاقة.
وقال عبد العال:"يأتى هذا الطلب في المقام الأول حفاظا على قواعد التباعد الإجتماعي ومنع انتشار العدوى، وحرصا على صحة وسلامة سيادتكم".
جدير بالذكر أن مجلس النواب اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمراعاة التباعد الاجتماعي حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات اجتماعات اللجان والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلاً عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، وكان آخر تلك الإجراءات تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظاً على سلامتهم.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء التصويت النهائي على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى.
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