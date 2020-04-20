اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تقرر اليوم الاثنين تعطيل العمل في البنوك والبورصة المصرية بمناسبة شم النسيم، ليكون آخر أيام إجازة امتدت 4 أيام منذ يوم الجمعة.

وكان البنك المركزي قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر أمس واليوم بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، على أن تستأنف البنوك عملها غدا الثلاثاء.

كما قررت البورصة المصرية تعطيل العمل بها أمس واليوم بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، على أن تعود للعمل غدا مع عودة البنوك.