روسيا تجري أكثر من مليوني فحص لاكتشاف كورونا منذ بدء تفشي العدوى

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الاثنين، أن عدد الفحوص لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوىوفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت الهيئة في بيان لها أنه تم إجراء 103 آلاف فحصخلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر البيان أن 135 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.
وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا 42853 شخصا، حسب بيانات يوم أمس الأحد.
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