حصيلة الإصابات بكورونا في أفغانستان تتجاوز الـ1000

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان اليوم الاثنين 1011، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن وزارة الصحة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتم اكتشاف 15 حالة جديدة منها أربع حالات في كل من ولايتي كونار ولغمان، وحالة واحدة في ننكرهار شرقي البلادعلى الحدود الباكستانية، إضافة إلى 6 حالات في ولاية هرات شمال غربي البلاد.
ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في البلاد 31، فيما تماثل 31 شخصا للشفاء منذ بدء تفشي الوباء.
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