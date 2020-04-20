الصين تدين التصريحات الغربية بشأن تفشي كورونا وتعتبرها تدخلًا في شؤونها

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها لتصريحات بعض السياسيين الغربيين بخصوص فيروس كورونا، واعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق

دولي حول أصل فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين، تثير مخاوف لدى بكين، مؤكدا أن الصين كانت شفافة ولم تخف معلومات بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك ردا على تتالي تصريحات

رؤساء ومسؤولي بعض الدول الغربية، يتهمون الصين بإخفاء معلومات حول مصدر فيروس كورونا، وشككوا في شفافية الصين.

وكانت آخر التصريحات على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية أمس الأحد، حيث فيها عن قلق بلادها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره، وطالبت بإجراء تحقيق دولي حول ماهية الفيروس.