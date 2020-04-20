أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها لتصريحات بعض السياسيين الغربيين بخصوص فيروس كورونا، واعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيقدولي حول أصل فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين، تثير مخاوف لدى بكين، مؤكدا أن الصين كانت شفافة ولم تخف معلومات بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك ردا على تتالي تصريحاترؤساء ومسؤولي بعض الدول الغربية، يتهمون الصين بإخفاء معلومات حول مصدر فيروس كورونا، وشككوا في شفافية الصين.
وكانت آخر التصريحات على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية أمس الأحد، حيث فيها عن قلق بلادها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره، وطالبت بإجراء تحقيق دولي حول ماهية الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدين التصريحات الغربية بشأن تفشي كورونا وتعتبرها تدخلًا في شؤونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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