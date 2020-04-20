بسبب كورونا.. أكبر حي عشوائي في آسيا يثير المخاوف

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بحي دهارفي للمساكن العشوائية في مدينة مومباي الهندية إلى 138 حالة مؤكدة وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ويعد "دهارفي" أكبر تجمع للمساكن العشوائية في آسيا، مما يجعل السلطات الهندية تشعر بالقلق والخوف من انتشار فيروس كورونا بسرعة كبيرة به.

وتصدرت ولاية مهاراشترا، بعدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"،مسجلة أكثر من 3900 حالة، تليها العاصمة نيودلهي بـ3600 إصابة.

وارتفع عدد النقاط الساخنة لتفشي الفيروس في العاصمة نيودلهي إلى 78 منطقة، وهي نقاط احتواء الفيروس وتخضع لإجراءات أمنية، ومنع الحركة فيها.

وقامت شرطة نيودلهي بحجز 1000

غرفة في 57 فندقًا في مناطق متفرقة في المدينة لأعضاء الشرطة العاملين في نقاط التفتيش والمواقع الأخرى وعلى احتكاك بالناس حتى لا يختلطوا بأسرهم، خشية من الإصابة بالفيروس.

وتوقع تقرير حكومي أن يصل انتشار الوباء ذروته في الأسبوع الاول من مايو، لكن دراسات طبية هندية توقعت ان تتصاعد أعداد الإصابات بشكل تدريجي ليصل عدد الإصابات مع الموعد المقرر لانتهاء الاغلاق الثاني إلى نحو 38 ألف حالة .

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كما توقعت تلك الدراسات أن يصل عدد الإصابات في 22 مايو الى اكثر من 76 ألف حالة.

ولهذا تسعى السلطات الهندية، بحسب خبراء، إلى زيادة عملية الفحص لفيروس كورونا ، إذ ارتفع عدد الذين اجري لهم الفحص إلى اكثر من 3 ملايين شخص.

ومع زيادة الفحص، بدأت تتكشف مزيد من الإصابات بالفيروس، إذ أوضح المجلس الهندي للبحوث الطبية أن عملية الفحص شملت إلى يوم أمس 27824 عينة.

ولاحقا أعلنت السلطات الهندية تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17265 حالة.

كما تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الى 543 حالة، فيما تماثل إلى الشفاء 2547 حالة حتى الآن.