نهاية سعيدة لأخصائي أشعة بريطاني مع كورونا

حصل أخصائي الأشعة البريطاني، بول سكيغ، على وداع حار من الطاقم الطبي لدى مغادرته المستشفى بعد تعافيه من الشلل الذي أصيب به جراء فيروس كورونا.

رسمت السعادة على وجه سكيغ البالغ من العمر 42 عاما، وصفق له الجميع لدى خروجه من مستشفى

دارنت فالي في دارتفورد، بعد تعافيه الدراماتيكي الذي وصف بأنه "معجزة".

اصطف موظفو المستشفى في الممر وهتفوا له لحين خروجه من المبنى، فحالته كانت تستدعي الدعم المعنوي، خاصة أنه أصيب بالشلل في كل جسمه

لمدة 11 يوم بعد إصابته بالوباء.

يقول الأطباء إنه خضع لعلاج مكثف طيلة الفترة الماضية بعد أن تسبب كورونا بتطوير متلازمة "Guillain-Barré" لديه، وهي مضاعفة نادرة للغاية لـ "Covid-19".

وأوضح الدكتور جوناثان كوان، مدير القسم الطبي في المستشفى، أن أخصائي صور الأشعة، سكيغ، كان أول حالة تصاب بهذه المتلازمة الناجمة عن الفيروس التاجي في مدينة كينت.