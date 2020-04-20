عالم إيراني: متعافي كورونا في البلاد يعانوا من مشاكل عقلية ونفسية

كشف عالم الأوبئة والعضو العلمي في جامعة “بهشتي للعلوم الطبية” في إيران، حميد سوري، اليوم الاثنين، أن الدراسات التي أجريت في طهران تظهر أن أكثر من 50% من مرضى كورونا الذين خرجوا من المستشفى يعانون من درجات وأنواع من المشاكل العقلية والنفسية.

وقال الدكتور سوري في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”، إن “هذه الدراسات أظهرت أنه بالإضافة إلى مشاكل الصحة العقلية لدى المصابين بفيروس كورونا، فإن هذه المشكلة شائعة أيضا بين موظفي الرعاية الصحية، لذلك من الضروري توفير الرعاية الصحية النفسية الفورية لهم”.

وأضاف أن “الإلمام بعائلات هؤلاء الأشخاص وكذلك أقارب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في رعاية المرضى الذين لديهم استراتيجيات لحل المشكلة يمكن أن تكون فعالة في التأمل العقلي وتقليل العبء النفسي لهؤلاء الأشخاص”.

وأوضح مدير مركز البحوث لتعزيز السلامة والوقاية من الإصابات في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، أن العائلات المصابة بفيروس كورونا “تحتاج إلى معرفة أن الأشخاص المصاببن بهذا الاضطراب يعانون من اضطرابات مثل القلق والاكتئاب والتعب والخمول لبضعة أسابيع، ونقص الحافز للقيام بروتينهم اليومي، ويحتاجون إلى دعم من حولهم للعودة إلى الحياة الطبيعية والصحة العقلية”.

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وتابع أن “الأشخاص الذين لديهم رعاية ذاتية ويفهمون حقيقة أن العديد من هذه المشاكل خفيفة في معظم المرضى يمكن أن تساعد صحتهم العقلية على تغيير الوضع لصالحهم”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي كورونا إلى 5118 شخصا والمصابين إلى 82 ألفا و211، فيما بلغ إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 57 ألفا و23 شخصا.

وظهر فيروس كورونا في محافظة قم وسط إيران لأول مرة في 19 شباط/ فبراير الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة وتفشى بعد ذلك في عموم المدن والمحافظات الإيرانية.