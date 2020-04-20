لليوم الثاني على التوالي..لا وفيات بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الاثنين، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 19 أبريل، بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق، مع عدم وجود حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن “من هذا العدد كانت هناك 8 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، بتراجع عن 9 حالات في اليوم السابق”.

وكانت هناك 4 حالات عدوى محلية، من بينها 3 حالات فيإقليم هيلونغ جيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وأعلنت الصين أيضا 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 أبريل، مقابل 44 في اليوم السابق.

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ويوجد الآن في بر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة، و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أبريل.

نيوزيلندا تستعد للمستوى الرابع

هذا وتستعد نيوزيلندا لإعلان ما إذا كانت ستخفف تدابير مكافحة فيروس كورونا، فيما سجلت 9 حالات إصابة جديدة فقط بكوفيد-19 اليوم الاثنين دون تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بنيوزيلندا 1440 حالة و12 حالة وفاة.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا، الاثنين، إن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي: “نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11:59 مساء الاثنين الموافق 27 أبريل أي أسبوع من اليوم”.