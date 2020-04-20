ما علاقة "فيتامين د" بفيروس كورونا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خطط فريق بحثي إسباني لإجراء دراسة على العلاقة بين فيتامين "د" ووباء كورونا، بعد الكشف عن إصابة حيوانات بفيروسات تاجية والتي عانت جميعها من نقص في فيتامين "د".

وكشفت تقارير صحافية بريطانية أن فريقا من جامعة غرناطة الإسبانية، سيجري تجربة لمدة 10 أسابيع، تشمل 200 مريض بـ"كوفيد 19"، لتحديد ما إذا كان فيتامين "د" يمكن أن يساعد في الشفاء من المرض.

وينتج الجسم فيتامين "د" عن طريق التعرض لأشعة الشمس، وهو ضروري لتقوية الجهاز المناعي للإنسان، فضلا عن دوره في بناء العظام.

وأشارت دراسة سابقة أن نقص فيتامين "د" لدى بعض الحيوانات، ومنها العجول، كان سببا رئيسيا لإصابتها بفيروسات تاجية، فإن الفيتامين يمكن أن يكون مرتبطا بمكافحة كورونا.

وهدفت الدراسة الإسبانية إلى التحقق مما إذا كانت الاستعانة بفيتامين "د"، ستؤدي إلى تحسن حالة مرضى فيروس كورونا ومنع تدهورها.

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وقالت الباحثة في جامعة ساسكس البريطانية، الطبيبة جينا ماكيوتشي ، إن الإنسان أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد 3 أو 4 مرات إذا كان يعاني نقصا في فيتامين "د".

وأضافت ماكيوتشي أنه "لذلك يبدو منطقيا أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية، مثل كوفيد 19، أكثر فتكا إذا كان المريض يعاني نقص هذا الفيتامين".

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن مسؤولي الصحة العامة في إنجلترا سينصحون المواطنين بزيادة التعرض لأشعة الشمس من أجل اكتساب المزيد من فيتامين "د"، بعد قضاء وقت طويل في العزل بعيدا عن الأماكن المفتوحة.

وأوصت السلطات الصحية سابقا بتناول مكمل 10 ميكروغرام من فيتامين "د" خلال أشهر الخريف والشتاء، فيما لن يكون هذا ضروريا في الفصول التي تسطع بها الشمس، حيث يمكن الحصول على الفيتامين بشكل طبيعي.