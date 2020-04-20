كورونا في البلدات العربية: 99 إصابة في دير الأسد و59 بأم الفحم و42 برهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قرية دير الأسد بلغ 99 وفي مدينة أم الفحم 59 وفي مدينة رهط 42.

كما شهدت عدة بلدات عربية أخرى تسجيل حالات جديدة بالإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد المرضى المؤكدين الذين تم تشخيصهم حتى اليوم في البلدات التي يسكن بها أقل من 5 آلاف مواطن، بلغ 20 إصابة فيما بلغ عدد المتعافين 10.

بلدية أم الفحم: 59 إصابة من أصل 1920 فحصا

أفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، بأن "عدد الإصابات المؤكدة حتى صباح اليوم، الاثنين، بلغ 59 إصابة، فيما قدر عدد الفحوصات منذ بداية الأزمة بـ1920 فحصا، ووصل عدد المتعافين إلى 11 مواطنا".

وأضاف "عدد الفحوصات التي أجريت على مدار الأيام الأربعة الأخيرة من قبل نجمة داود الحمراء في قاعة السوق البلدي، بلغ 756 فحصا، 3 مصابين يتعالجون في مستشفى العفولة، 14 مصابا يتواجدون في فنادق علاجية بتل أبيب والقدس والآخرون بالحجر الصحي في منازلهم".

مجلس دير الأسد: ارتفاع الإصابات في البلدة إلى 109

وفي نفس السياق، جاءنا من مجلس محلي دير الأسد، أن عدد المصابين بلغ 109، إذ يمكث 16 مواطنا في المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى 47 يتواجدون بالحجر الصحي في الفنادق، وهناك 3 حالات قد تماثلت للشفاء.

بلدية رهط: 42 إصابة من 1506 فحوصات

ذكر الناطق بلسان بلدية رهط، د. مازن أبو صيام، أنه "قد جرى تسجيل إصابتين جديدتين ليصبح عدد المصابين 42 من أصل 1506 فحوصات، بالإضافة إلى تعافي مريضين، ليصبح عدد المتعافين من الفيروس 6".

البلدات العربية:

ننشر فيما يلي عدد الإصابات في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأحد، وفقا لمعطيات وإحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات - 99، عدد المتعافين - 2

أم الفحم: الإصابات - 59، عدد المتعافين – 11

رهط: الإصابات - 42، عدد المتعافين - 4

جسر الزرقاء: الإصابات - 38، عدد المتعافين - 5

دبورية: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 4

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 3

باقة الغربية: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 5

طمرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 8

الناصرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 5

كفر قاسم: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 1

الطيبة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 3

البعنة: الإصابات - 18، عدد المتعافين - 1

البقيعة: الإصابات - 13، عدد المتعافين – 0

دير حنا: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 4

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 2

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 2

سخنين: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 4

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 5

جلجولية: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

إكسال: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 1

عيلبون: الإصابات - 7، عدد المتعافين – 2

يافة الناصرة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 3

الفريديس: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

الطيرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

نحف: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 1

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عين ماهل: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين – 1

كفر كنا: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، عدد المتعافين – 1

البعينة نجيدات: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كابول: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 0

مجد الكروم: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين – 0

أبو سنان: الإصابات - 3، عدد المتعافين – 0

عيلوط: الإصابات – 2، عدد المتعافين – 0

شعب: الإصابات – 2، عدد المتعافين – 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

يانوح جث: الإصابات – 1، عدد المتعافين – 0

أبو غوش: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

عرعرة النقب: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 1

كفر مندا: الإصابات - 1، عدد المتعافين – 0

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 2672، عدد المتعافين - 405

تل أبيب ويافا: الإصابات - 504، عدد المتعافين - 237

حيفا: الإصابات - 152، عدد المتعافين - 49

نوف هجليل: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 11

اللد: الإصابات - 83، عدد المتعافين - 28

الرملة: الإصابات - 67، عدد المتعافين - 22

عكا: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 5

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 8

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1