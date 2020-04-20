كورونا يصيب الصحة العقلية للأميركيين ومبيعات هائلة للأدوية المهدئة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير بحثي جديد في الولايات المتحدة، ازدياد الطلب على شراء الأدوية المهدئة والمنومة والمضادة للقلق والاكتئاب، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان التهافت الأكبر على العقاقير المضادة للقلق التي قفزت مبيعاتها بنسبة 34.1 بالمئة من منتصف شباط/فبراير إلى منتصف آذار/ مارس، وفقا لهيئة إدارة فوائد الصيدلة في الولايات المتحدة.

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن وفي الفترة ذاتها، ارتفعت مبيعات الأدوية المضادة للاكتئاب بنسبة 18.6 بالمئة، فيما زاد الطلب على العقاقير المنومة بنسبة 14.8 بالمئة.

وتشير هذه الأرقام، إلى ما أكده خبراء في وقت سابق من أن العزل المنزلي والأخبار المحبطة المرتبطة بتفشي وباء كورونا عالميا، خلقا حالة من القلق وعدم اليقين بالنسبة، مخلفين ضحايا آخرين للفيروس من دون أن يكونوا مرضى به.

وأكدت هيئة إدارة فوائد الصيدلية، أن "هذا البحث الذي يظهر أن عددا متزايدا من الأميركيين يلجأون إلى أدوية مثل هذه، يوضح الأثر الخطير الذي قد يسببه وباء كوفيد 19 على الصحة العقلية لشعبنا".