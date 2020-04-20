باريس: كورونا في شبكة المدينة للمياه غير المستخدمة للشرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، جزءا من شبكة المياه لديها بعد الكشف عن فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة في باريس.

وقالت بلدية باريس في بيان الأحد إن مياه الشرب في باريس لا تزال آمنة، وأن مختبرا للمياه في البلدية كشف "آثارا ضئيلة" للفيروس في 4 من 27 من نقاط أخذ العينات في شبكة المدينة للمياه غير المستخدمة للشرب.

وبعد الكشف عن الفيروس، علقت باريس استخدام شبكة المياه في الأماكن العامة وباتت تستخدم بدلا من ذلك مياها من شبكة مياه الشرب.

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ويذكر أنه يتم ضخ المياه غير المستخدمة في الشرب من نهر السين وقناة مجاورة، وتستخدم لتنظيف الشوارع وري الحدائق وفي بعض نوافير المدينة.

وجرى إغلاق جميع حدائق ومتنزهات ونوافير المدينة أمام الجمهور في إطار الإغلاق لمكافحة "كوفيد-19"،أمس الأحد.

ويشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من 152 ألف إصابة بالفيروس، إلى جانب نحو 19800 حالة وفاة.