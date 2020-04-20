آرسنال يتحرك لتأمين خط هجومه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يسعى لتحصين خط هجومه في ظل تردد الأنباء حول إمكانية رحيل نجمه، الجابوني بيير أوباميانغ، في الصيف.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن آرسنال غير متأكد من بقاء أوباميانغ لنهاية عقده في الصيف المقبل، بعدما كثرة تصريحاته أخيرا عن رغبته في تغيير وجهته، بالإضافة لاهتمام أتلتيكو مدريد بخدمات ألكسندر لاكازيت.

وأوضحت الصحيفة أنه أمام هذه المتغيرات، دخل المهاجم الدولي الإسباني رودريغو مورينو، نجم فالنسيا، حسابات آرسنال لتدعيم خط هجومه، في الانتقالات المقبلة.

وارتبط اسم رودريغو بالرحيل إلى برشلونة الصيف الماضي، خاصة بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبلي، لكن الصفقة لم تتم.

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ولهذا السبب، ينوي آرسنال التواصل مع فالنسيا لمعرفة موقف من بيع مهاجمه صاحب الـ29 سنة.

وأشار التقرير إلى أن بيتر ليم، مالك فالنسيا، مستعد لبيع رودريغو، بما لا يقل عن 50 مليون يورو.

ويملك رودريغو مورينو شرطًا جزائيًا في عقده مع فالنسيا بقيمة 100 مليون يورو.