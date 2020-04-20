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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من آثار مدمرة لانتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
أكدت منظمة "اليونيسيف"، أنها تعمل على توسيع برامج التأهب والاستجابة لمواجهة "كورونا" "كوفيد - 19" في اليمن، محذرة من الآثار المدمرة جراء تفشي الفايروس المستجد.
وقالت "يونسيف"، في بيان صحفي، إن "أي انتشار لفيروس "كورونا" في البلد قد يتسبب بآثار مدمرة للمجتمعات المحلية الأكثر هشاشة والتي تعمل اليونيسف بالفعل على تلبية احتياجاتها".
وقالت: "في ظل تهاوي النظام الصحي في اليمن، تواجه العديد من الأسر صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".
وزادت: "تصارع المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة فاشيات أخرى كحمى الضنك والكوليرا وانعدام الأمن الغذائي، والأزمة الاقتصادية".
يشار إلى أن السلطات الصحية أعلنت، في العاشر من الشهر الجاري، تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" بمدينة الشحر في محافظة حضرموت شرقي البلاد
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