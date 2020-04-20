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شكرا لقرائتكم خبر عن فرق العمالقة تدشن حملة رش وقائي بالبرح غرب تعز والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
دشنت الفرق الطبية لألوية العمالقة المرحلة الأولى من حملة الرش الوقائي في منطقة البرح غرب محافظة تعز ، للوقاية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد، في إطار حملاتها الشاملة التي تنفذها بالساحل الغربي لليمن.
وانطلقت الحملة التي تنفذها الفرق الطبية التابعة للواء الثامن عمالقة واللواء الرابع عشر عمالقة في البرح، لرش وتعقيم الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات والمباني العامة والخاصة في المنطقة.
وقال الدكتور أحمد الحيدري، رئيس الفرق الطبية أن الحملة التي تم تدشين المرحلة الأولى منها، بالرش والتعقيم الوقائي من فيروس كورونا، انطلقت من مقر اللواء والثكنات العسكرية.
وأوضح الحيدري ، بأن حملة الرش والتعقيم ستشمل الأماكن العامة والسيارات والمركبات وأسطح المباني.
يشار إلى أن حملات الرش والتعقيم في المناطق التي تنفذها ألوية العمالقة ستتواصل في إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في معظم دول العالم
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