تسجيل 500 إصابة بوباء الكوليرا خلال يوم في صنعاء

الإثنين 20 أبريل 2020

كشفت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم أمس الأول 18 ابريل 2020م، عن تسجيل نحو 500 إصابة بوباء "الكوليرا" في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها خلال يوم واحد فقط.



وذكر يوسف الحاضري ناطق وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أن السلطات الصحية في صنعاء سجلت 500 حالة اشتباه بوباء الكوليرا يوم الجمعة فقط.

Advertisements

وتابع إن إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا منذ بداية العام 2020 تجاوز الـ 80 ألف حالة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الحاضري قوله، إن الوضع الصحي متدهور في اليمن، مشيراً إلى أن السيول تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء.

ولفت إلى أن "البعوض الناقل للمرض يتكاثر نتيجة تراكم الأمطار، لأن السيول والأمطار تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الكوليرا، كون البنية التحتية للمياه والصرف الصحي منهار"