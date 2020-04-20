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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 439 والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لعائدين من السفر.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إن الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح في 15 إبريل/نيسان وحالتهما مطمئنة، وفقا للعين.
وذكرت أنه "تم إبلاغهما بالنتائج وجارٍ استكمال الإجراءات وفقاً للبروتوكول المعتمد".
وسبق أن تم تسجيل إصابة 13 فلسطينيا في قطاع غزة، شفي منهم 9 وجميعهم داخل مراكز الحجر.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الأحد، تسجيل 9 إصابات في الضفة الغربية والقدس، موزعين: إصابتان في يطا جنوب الخليل، وإصابة في طولكرم، وإصابة في شقبا قضاء رام الله، و5 إصابات في كفر عقب.
وتوفي 3 فلسطينيين وأصيب 439 بفيروس كورونا، منهم 309 في الضفة و115 في القدس، و15 في غزة.
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