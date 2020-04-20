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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 439

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس لعائدين من السفر.

 

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إن الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح في 15 إبريل/نيسان وحالتهما مطمئنة، وفقا للعين.

 

وذكرت أنه "تم إبلاغهما بالنتائج وجارٍ استكمال الإجراءات وفقاً للبروتوكول المعتمد".

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وسبق أن تم تسجيل إصابة 13 فلسطينيا في قطاع غزة، شفي منهم 9 وجميعهم داخل مراكز الحجر.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الأحد، تسجيل 9 إصابات في الضفة الغربية والقدس، موزعين: إصابتان في يطا جنوب الخليل، وإصابة في طولكرم، وإصابة في شقبا قضاء رام الله، و5 إصابات في كفر عقب.

 

وتوفي 3 فلسطينيين وأصيب 439 بفيروس كورونا، منهم 309 في الضفة و115 في القدس، و15 في غزة.

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