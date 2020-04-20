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الشرطة الكينية تقتل 12 شخصًا خالفوا منع التجول

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 أبريل 2020

لقي 12 شخصًا مصرعهم على يد الشرطة الكينية بسبب انتهاكهم منع التجول المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس .

 

وأوضح بين صادر عن هيئه مراقبة الشرطة الكينية، أن 35 شخصًا انتهكوا منع التجول، وأن قوات الشرطه أطلقت النار على 12 شخصًا من أولئك المخالفين.

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وكانت الشرطة الكينية قد فرضت منع التجول مساءً بهدف منع انتشار الفيروس

 

وسبق أن أعلنت السلطات في كينيا، إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

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