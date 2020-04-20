شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : تعافي 62 حالة مصابة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكويت اليوم شفاء 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا. وذكر أنه سيتم نقل هذه لحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.