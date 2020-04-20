شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) . وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1410 إصابات، وبلغ إجمالي الوفيات سبع حالات وفاة ، فيما تماثلت 238 حالةً للشفاء .

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