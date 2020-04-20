شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤول كبير بالقطاع الصحي في تايلاند اليوم الاثنين إن بلاده سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي لديها إلى 2792 حالة.
وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إن 16 من بين الحالات الجديدة خالطوا حالة تم تأكيد إصابتها بالفيروس في وقت سابق.
ولم ترصد السلطات أي وفيات جديدة لليوم الثالث على التوالي.
وسجلت تايلاد في المجمل 47 حالة وفاة، وتعافى 1999 مريضا.
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