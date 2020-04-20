شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: 1775حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية اليوم ارتفاع حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 141672 حالة، بعد ظهور 1775 حالة ليمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة. وأوضحت بيانات المعهد ارتفاع عدد حالات الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا إلى 4404 حالات بعد تسجيل 110 متوفين جدد.

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