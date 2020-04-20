شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحظر رحلات الطيران إلى أجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أمرت السلطات الهندية شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر، وهو ما يحرم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند في إخطار عبر موقع التواصل الاجتماع تويتر اليوم الاثنين إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى 3 أيار/مايو المقبل، لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفة إنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حاليا تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق Advertisements نظرا لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل ضربة قوية جديدة لشركات الطيران التي تعاني من نقص حاد في التدفقات النقدية منذ بداية أزمة جائحة كورونا. يذكر أن الهند كانت قد أعلنت في البداية إغلاقا وطنيا لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما تنتهي يوم 14 نيسان/أبريل الحالي، ثم تم تمديد الإغلاق حتى 3 أيار/مايو المقبل.

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