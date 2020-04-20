'الأطفال بمنأى عن العدوى'.. النرويج تعيد فتح دور الحضانة

أعادت النرويج، اليوم الاثنين، فتح دور الحضانات، بعد السيطرة على تفشي كوفيد-19 تحت السيطرة،

وذكرت فرانس برس، ان هذه هي الخطوة الأولى في إطار رفع بطيء وتدريجي للقيود في النرويج.

وبررت السلطات خطوتها التي تأتي بعد خمسة أسابيع ونصف من الإغلاق، باعتبارات صحية قائمة على أن الأطفال يبدون بمنأى عموماً عن العدوى، كما لناحية تسهيل هذا القرار عودة الأهل إلى أعمالهم.