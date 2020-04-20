همام طارق يرغب بالعودة للعب في الإمارات

رياضة 2020-04-20 | 09:19 304 مشاهدة أكدت تقارير صحفية سعودية، أن العراقي همام طارق، لاعب الإسماعيلي والمنتخب العراقي، أبدى رغبته في العودة مجدداً للدوري الإماراتي.



وأضاف، "التزم تماماً بعقدي مع الفريق المصري، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي أخيراً، حول تمسك ناديه ببقاء اللاعب، ورفض فكرة رحيله عن الفريق الصيف المقبل". ونقلت صحيفة "الاتحاد" السعودية ، عن طارق، القول إن "أي لاعب لن يرفض فكرة العودة الى دوري الخليج العربي، إذا أتيحت له، الفرصة، بفضل المعطيات الجدية في البطولة، والتي تعزز رغبة كل اللاعبين في خوض هذه التجربة"، مؤكداً في الوقت نفسه "التزامه بعقده الحالي مع الإسماعيلي، والذي ينتهي الموسم المقبل".وأضاف، "التزم تماماً بعقدي مع الفريق المصري، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي أخيراً، حول تمسك ناديه ببقاء اللاعب، ورفض فكرة رحيله عن الفريق الصيف المقبل". وانتقل همام طارق إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قبل أن يؤكد مسؤولو الدراويش عدم امتلاكه أي عروض للرحيل خلال هذه الفترة.

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