رويترز تعلق بعد الغاء العراق قرار تعليق رخصة عملها

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، إن السلطات العراقية الغت قرار تعليق رخصة عملها في البلاد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إنها "سعيدة للغاية برفع التعليق وأنه بإمكانها مواصلة التغطية الصحفية من العراق".

وأضافت الوكالة في بيانها "نحن نثمن الجهود التي بذلتها السلطات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات لتسوية هذه المسألة بسرعة".

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ووفقا للبيان، فإن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أخطرتها بقرار رفع التعليق إيمانا منها في منح الإعلام مساحة العمل بشفافية وحيادية ونزاهة، مع الالتزام التام بالعمل وفق لائحة قواعد البث الإعلامي التي أعدتها الهيئة المستقلة.

وقرر العراق في وقت سابق تعليق رخصة عمل "رويترز" بسبب تقرير عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.