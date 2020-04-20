أسعار النفط تتهاوى مجدداً

هوت أسعار النفط مرة أخرى، الاثنين، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج النفطي لمنظمة "أوبك+"، فيما سجل النفط الأميركي أسوأ نزول له.
وبحلول الساعة الساعة 9.45 بتوقيت بغداد انخفض الخام الأمريكي 1.37 دولار أو ما يعادل 5.67% ليصل الى 23.63 دولار للبرميل الواحد، فيما انخفض خام برنت أيضا 2.71% ليصل إلى 27.27 دولار للبرميل الواحد.
وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.
ويأتي الهبوط رغم توصل دول مجموعة "أوبك+" مؤخراً إلى اتفاق لخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يومياً لامتصاص الفائض وتحفيز الطلب العالمي.
وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.
ويأتي الهبوط رغم توصل دول مجموعة "أوبك+" مؤخراً إلى اتفاق لخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يومياً لامتصاص الفائض وتحفيز الطلب العالمي.
وترى الأسواق أن هذا الخفض غير كاف لتعويض التراجع القوي في الطلب الناجم عن الوباء.
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