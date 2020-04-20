المنصوري: القوات المسلحة الليبية حققت تقدما على طول خط المواجهة مع المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد اللواء فوزي المنصوري، قائد محور "عين زارة" جنوب العاصمة طرابلس بالجيش الليبي أن القوات المسلحة الليبية حققت تقدما واسعا على طول خط المواجهة بينها وبين المليشيات.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المنصوري أن العمليات الآن في الأجزاء الأخيرة من منطقة "عين زارة" التي يوجد بها أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم مجلس الأمن من التنظيمات الإرهابية ومجلسي شورى بنغازي ودرنة وتنظيم داعش.

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وبين المنصوري أن القوات تراعي مبدأ السلامة لأفراد الجيش، حيث تستخدم التنظيمات الإرهابية أسلوب المفخخات في محاولة عرقلة التقدم بالمحور، مضيفا أن الخبرة التي اكتسبتها الوحدات من معاركها السابقة في بنغازي ودرنة ضد التنظيمات الإرهابية مكنتها من إفشال مخططات الإرهابيين.

وأضاف المنصوري أن العمليات العسكرية بالجبهة الجنوبية لطرابلس قاربت على نهايتها، وأن المرتزقة السوريين وقع منهم أسرى بأعداد كبيرة من بينهم قيادات ميدانية قاتلت في سوريا جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة الإرهابية.

واختتم المنصوري أن الجيش الليبي يمتلك قوات قادرة على صد الهجمات الجوية للطيران المسير الذي تم إسقاط أعداد كبيرة منه في محاور جنوب العاصمة.

وسيطر الجيش الليبي، السبت، على مواقع جديدة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط "عين زارة"