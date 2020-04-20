البرلمان العربي يطالب تركيا باحترام سيادة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب البرلمان العربي، تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح.



وذكر البرلمان العربي، خلال اجتماعه الذي عقد عن بعد، أنه يطالب تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح ونقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

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ودعا البرلمان العربي، في بيان ختامي، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش الليبي لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المسلحين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

ورحب البرلمان العربي بإعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية "إيريني"؛ للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلي ليبيا، وللرقابة على عملية نقل الأسلحة.

كما دعا الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال الانخراط في مسارات التسوية الثلاثة، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا