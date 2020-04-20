صحيفة: مجتمع الإمارات يقف متكاتفاً متضامناً في كل تحدٍ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن مجتمع الإمارات يقف متكاتفاً متضامناً في كل تحدٍ، وهو ما أثبته في مواجهته تداعيات انتشار فيروس كورونا، عبر مبادرات مجتمعية قادتها جهات رسمية وهيئات خيرية ومؤسسات، وتفاعل معها الأفراد، لتأمين متطلبات المتضررين من المصابين وعائلاتهم، وكل من يحتاج للرعاية الصحية أو تأمين متطلباته المعيشية.



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وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، في ظل الاستجابة المتواصلة لمجابهة «كورونا» وتداعياتها ومع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، تنطلق حملة «10 ملايين وجبة»، كأكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة" .

وأضافت " في الإمارات، لن يكون أي فرد وحيداً في مواجهة الظروف، فالجميع يقف إلى جانبه، فنهجنا الإنساني الذي ترسخه القيادة الرشيدة وينطلق من روح الاتحاد، يقف حائلاً أمام أي صعوبات يمكن أن تواجه دولاً ومجتمعات وأفراداً، وفي هذه الأزمة تثبت الدولة بإنسانها ومقدراتها وجميع مؤسساتها أنها قادرة على تجاوز مثل هذه الأزمات.

وأكدت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن هذه الحملة ستجد تجاوباً كبيراً، كحملات كثيرة سبقتها، بجهود الخيرين من أبناء الوطن، وسيصل الغذاء لكل من يحتاج إليه في موقعه، أينما كان في دار العطاء، فعلى هذه الأرض لا يحتاج أحد أو يجوع أحد أو يمرض أحد دون أن يهتم به الجميع