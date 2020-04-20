صحيفة: دبلوماسية الإمارات في الخارج واجهة مشرفة وتعمل بكل طاقتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، تتميز دبلوماسية دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تعكس بشكل واضح الهوية الوطنية لهذه الدولة القائمة على التسامح والتعاون مع الجميع، من أجل السلام والخير للبشرية، كما تعكس مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وغيرها من مبادئ القانون الدولي التي تضرب دولة الإمارات المثل في الالتزام بها، وقد أرسى أسسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، " طيب الله ثراه " الذي أكد تعزيز التعاون الدولي قائلاً : " إننا نمد يد الصداقة إلى دول وشعوب العالم بأسره ..إننا لا نستطيع الحياة بمعزل عن العالم".



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وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، إلى أن هذه المبادئ تنعكس بشكل واضح في توجيهات القيادة الرشيدة للدبلوماسيين الإماراتيين في الخارج، بأن يعكسوا في عملهم قيم ومبادئ السلام والمحبة والتسامح، ويكرسوا جهودهم لصيانة ودعم مكانة الإمارات المرموقة في الأوساط الدولية، حيث دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سفراء الإمارات، إلى احترام قوانين وثقافات الدول التي يمثلون دولتهم فيها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذه الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ولفتت إلى أنه في ظل أزمة وباء «كورونا» العالمية، قال سموه خلال استقباله للسفراء الجدد : " إن التعاون الدولي يجب ألا نضع له حدوداً، لأن الوباء لا يعرف الحدود بين الدول، وإن الاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر".

وأكدت " البيان " في ختام افتتاحيتها أن دبلوماسية الإمارات في الخارج واجهة مشرفة وتعمل بكل طاقتها، لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق .