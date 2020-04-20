الشرطة الكينية تقتل 12 شخصًا خالفوا منع التجول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 12 شخصًا مصرعهم على يد الشرطة الكينية بسبب انتهاكهم منع التجول المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.



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وأوضح بين صادر عن هيئه مراقبة الشرطة الكينية، أن 35 شخصًا انتهكوا منع التجول، وأن قوات الشرطه أطلقت النار على 12 شخصًا من أولئك المخالفين.

وكانت الشرطة الكينية قد فرضت منع التجول مساءً بهدف منع انتشار الفيروس

وسبق أن أعلنت السلطات في كينيا، إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.