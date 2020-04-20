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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضحايا إطلاق النار في كندا إلى 17 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الشرطة الكندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار العشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا إلى 17 قتيلا.
وأقدم مسلّح على إطلاق نار عشوائي أمس الأحد في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، قبل أن تعلن الشرطة الفيدرالية الكندية الاحد العثور عليه ميتا إثر مطاردة استمرت ساعات.
وهذه واحدة من أسوأ عمليات اطلاق النار التي تشهدها كندا منذ عقود.
وعرّفت الشرطة المشتبه بارتكابه الجرائم بأنه غابريال وورتمان البالغ 51 عاما، وقد بدأت بمطاردته منذ ليل السبت بعد تلقيها بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية في بلدة بورتابيك الصغيرة على بعد 100 كيلومتر من هاليفاكس.
وتشمل لائحة القتلى شرطيّة تابعة لشرطة الخيالة الملكية الكندية، في حين أصيب شرطي آخر بجروح.
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