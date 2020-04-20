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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حصيلة جديدة لفيروس كورونا في السودان وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالبلاد إلى 12 حالة، وفقا للعين.
وذكرت الصحة السودانية في إفادتها اليومية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه تم تسجل 26 إصابة جديدة أيضا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 92 حالة.
وأوضحت الوزارة أن حالتي الوفاة تم تسجيلهما في الخرطوم، مشيرة إلى أن 8 حالات تماثلت للشفاء.
من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وشفاء حالتين أخريين.
وقال المركز -في بيان مساء الأحد- إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 25 عينة ثبتت إيجابية اثنين لمخالطين، وسلبية 23 عينة، منها عينتان لحالتين تماثلتا للشفاء.
وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في ليبيا يبلغ 51 حالة بينهم وفاة واحدة، و13 متعافيا، بينهم ٤ في بنغازي والبقية بالمنطقة الغربية.
وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.
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