شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول إيراني يقر بارتفاع عدد المصابين بكورونا في بلاده كثيرا عن الأرقام الرسمية المعلنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر مسؤول إيراني بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده عن الأرقام الرسمية المعلنة.



وقال رئيس مجلس العاصمة الإيرانية طهران محسن رفسنجاني إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران أعلى بكثير من الأرقام المعلن عنها رسميا، وفقا للعين.

وأوضح رفسنجاني خلال اجتماع لمجلس مدينة طهران، الأحد، أن التقديرات التي أصدرها مركز بحوث البرلمان الإيراني وآراء المتخصصين تؤكد ارتفاع أعداد ضحايا كورونا داخل البلاد، حسبما أوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني (1989 - 1997) أن وزارة الصحة الإيرانية أقرت أيضا بوجود تباين بين الأرقام الحقيقية والرسمية لضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واعتبر محسن رفسنجاني أن سبب الاختلاف بين الأرقام الرسمية والحقيقية يرجع إلى تأخر الإعلان عن وصول فيروس كورونا إلى بلاده وعدم احتساب الضحايا قبل الإعلان الرسمي في 19 فبراير/شباط الماضي.

وطالب رئيس مجلس مدينة طهران بإعلان إحصائيات ضحايا كورونا في العاصمة الإيرانية بشكل منفصل، كما حذر من الإسراع في رفع القيود داخل إيران قائلا "إن التنقلات قد تتسبب في انتشار الفيروس التاجي مرة أخرى".

ولم تقدم وزارة الصحة وبلدية طهران حتى الآن، أي إحصاءات عن عدد المصابين ووفيات فيروس في العاصمة الإيرانية.

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وذكرت وزارة الصحة الإيرانية في آخر إحصائية صادرة عنها أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا وأصيب أكثر من 80 ألفا بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

كشفت عضوة في المجلس البلدي بطهران أن مقابر العاصمة الإيرانية تشهد دفن ما بين 70 و100 شخص يوميا، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت ناهيد خدا كرمي، في مقابلة مع صحيفة "شرق" المحلية، الخميس الماضي، أن "طهران تشهد في أحسن الظروف دفن 70 شخصا يوميا من الوفيات جراء مضاعفات مرض كوفيد-19، وفي العديد من الأيام يتخطى العدد 100 شخص".

وأعلنت عضوة مجلس بلدية طهران أن هناك أشخاصا يتوفون جراء إصابتهم بفيروس كورونا، لكن أوراق الوفاة الرسمية يدون بها أن ضائقة تنفسية أدت لموتهم.

ويواجه النظام الإيراني اتهامات من المعارضين بإخفاء أعداد ضحايا كورونا، وسوء الإدارة، وعدم الامتثال للمعايير والنماذج المختبرة في العالم لمواجهة جائحة الفيروس التاجي.

وكانت بلدية العاصمة الإيرانية طهران أعلنت عن تجهيز 10 آلاف قبر جديد لدفن المتوفين جراء مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتوقع مركز بحوث البرلمان الإيراني، الثلاثاء الماضي، وفاة 8 آلاف إيراني وإصابة نحو 800 ألف آخرين بفيروس كورونا المستجد بعد تفشيه في البلاد.

وذكر المركز البحثي البرلماني، في تقرير له، أن الأعداد الحقيقية لضحايا فيروس "كوفيد-19" تتضاعف لنحو يتراوح بين 8 و10 أضعاف إحصائيات وزارة الصحة الإيرانية.

وتوقع التقرير وصول أعداد المصابين بكورونا في إيران ما بين 600 و750 ألفا، وكذلك الوفيات تبلغ 8 آلاف و609 أشخاص في البلاد.