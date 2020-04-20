إيران تنشر مليشيات أجنبية مسلحة في شوارعها خشية اندلاع احتجاجات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نشرت إيران مليشيات أجنبية مسلحة في شوارعها خشية اندلاع احتجاجات إثر فشل النظام في احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي استعانة النظام الإيراني بمليشيات مسلحة موالية له في ظل أزمة تفشي الفيروس المستجد، وفقا للعين.

وأعادت تلك المشاهد لأذهان الإيرانيين ظهور مليشيات أجنبية داخل بلادهم بالتزامن مع كارثة الفيضانات التي اجتاحت 25 محافظة، العام الماضي.

وانتقد مغردون إيرانيون بينهم صحفيون وناشطون عبر موقع "تويتر"، استعانة النظام بمليشيات إرهابية لمواجهة كورونا في الوقت الذي طرد فريقا تابعا لمنظمة "أطباء بلا حدود"، الشهر الماضي.

وأكد المغردون أن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي استعان بعناصر مليشيات الحشد الشعبي وفاطميون وحزب الله وغيرهم تخوفا من اندلاع احتجاجات شعبية اعتراضا على سوء إدارة أزمة الفيروس التاجي داخليا.

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وأقرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المقربة من مليشيا الحرس الثوري، الأحد، بوجود مليشيات تدعمها طهران في بعض أحياء مدينة قم بدعوى تطهير الشوارع وتعقيم السيارات المارة بالطرقات.

وأكد عباس موسوي، أمين عام مليشيا "النجباء" العراقية، التقارير التي أفادت بوجود عناصر تابعة لها في مدينة قم في ظل تفشي كورونا.

وأشار موسوي إلى أن عناصر مليشيا "النجباء" قاموا بتوزيع سلال غذائية في بعض المناطق الفقيرة داخل قم مؤخرا، حسب تسنيم.

وانتقد سابقا نائب رئيس لجنة اميد (الأمل) البرلمانية الإصلاحية عبدالكريم حسين زادة وجود ما وصفها بقوات عسكرية أجنبية دون إذن من الحكومة والبرلمان باعتبار هذا الأمر تجاهلا للدستور المعمول به داخل بلاده.

واعتبر معارضون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن نظام خامنئي تخلى عن سيادة أراضي البلاد مقابل حماية عناصر المليشيات الإرهابية في ظل تنامي الغضب الشعبي من الفشل إزاء كارثة الفيضانات، أبريل/نيسان 2019.

ويواجه النظام الإيراني اتهامات من المعارضين بإخفاء أعداد ضحايا كورونا، وسوء الإدارة، وعدم الامتثال للمعايير والنماذج المختبرة في العالم لمواجهة جائحة الفيروس التاجي.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية في آخر إحصائية صادرة عنها أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا وأصيب أكثر من 80 ألفا بفيروس كورونا المستجد في البلاد.