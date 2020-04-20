قائد بالجيش الليبي: القوات المسلحة الليبية حققت تقدما واسعا على طول خط المواجهة مع المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور "عين زارة" جنوب العاصمة طرابلس بالجيش الليبي: إن القوات المسلحة الليبية حققت تقدما واسعا على طول خط المواجهة بينها وبين المليشيات.



وأضاف المنصوري في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن العمليات الآن في الأجزاء الأخيرة من منطقة "عين زارة" التي يوجد بها أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم مجلس الأمن من التنظيمات الإرهابية ومجلسي شورى بنغازي ودرنة وتنظيم داعش.

وأوضح المنصوري أن القوات تراعي مبدأ السلامة لأفراد الجيش، حيث تستخدم التنظيمات الإرهابية أسلوب المفخخات في محاولة عرقلة التقدم بالمحور، مضيفا أن الخبرة التي اكتسبتها الوحدات من معاركها السابقة في بنغازي ودرنة ضد التنظيمات الإرهابية مكنتها من إفشال مخططات الإرهابيين.

وأكد المنصوري أن العمليات العسكرية بالجبهة الجنوبية لطرابلس قاربت على نهايتها، وأن المرتزقة السوريين وقع منهم أسرى بأعداد كبيرة من بينهم قيادات ميدانية قاتلت في سوريا جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة الإرهابية.

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واختتم المنصوري أن الجيش الليبي يمتلك قوات قادرة على صد الهجمات الجوية للطيران المسير الذي تم إسقاط أعداد كبيرة منه في محاور جنوب العاصمة.

وسيطر الجيش الليبي، السبت، على مواقع جديدة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط "عين زارة".

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش: إن "الوضع العسكري في محاور العاصمة طرابلس ممتاز، ولم تنجح مليشيات الوفاق على الرغم من تلقيها مساعدات عسكرية كبيرة في السيطرة على مرصد واحد خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت الشعبة، في بيان لها، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة في جنوب طرابلس.

ودمر الجيش الليبي عددا من الآليات التابعة للمليشيات الإرهابية في محور الزطارنة والقرة بوللي، حسب البيان.. كما كبدت وحدات الجيش الليبي مليشيات الوفاق خسائر فى الأرواح، حيث قتلت عددا من المرتزقة وأسرت آخرين.